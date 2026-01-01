Visite guidée Les objets migrateurs Le Musée en famille au Palais de la Porte Dorée Palais de la Porte Dorée Paris

Visite guidée Les objets migrateurs Le Musée en famille au Palais de la Porte Dorée

Palais de la Porte Dorée 293 avenue Daumesnil Paris Paris

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:30:00

fin : 2026-01-24 11:30:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-03-07

Au Musée de l’histoire de l’immigration, une valise pleine de surprises attend les enfants !

Palais de la Porte Dorée 293 avenue Daumesnil Paris 75012 Paris Île-de-France +33 1 53 59 58 60

English :

At the Musée de l?histoire de l’immigration, a suitcase full of surprises awaits children!

