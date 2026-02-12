Visite guidée Les oiseaux de l’estuaire de la Canche Le Touquet-Paris-Plage
Visite guidée Les oiseaux de l’estuaire de la Canche Le Touquet-Paris-Plage vendredi 3 avril 2026.
Visite guidée Les oiseaux de l’estuaire de la Canche
Rendez-vous à l'entrée du Centre Nautique de la Baie de Canche, avenue Jean Ruet, devant le panneau de départ des visites. 1 avenue Jean Ruet Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
2026-04-03
Bien postés, équipés de jumelles et d’une longue vue, partez à la découverte des oiseaux qui peuplent l’estuaire de la Baie de Canche. Située sur une zone migratoire, ce site naturel d’exception accueille de nombreuses espèces d’oiseaux qui y passent, s’y nourrissent, s’y reposent et pour certaines s’y reproduisent et nichent. Partons à leur rencontre….
2h à pied
Jauge limitée

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co.
+33 3 21 06 72 00 patrimoine@letouquet.com
