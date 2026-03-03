Visite guidée Les oiseaux des étangs Réserve Naturelle de l’Etang Noir Seignosse

Visite guidée Les oiseaux des étangs

Réserve Naturelle de l’Etang Noir 600 Avenue du Parc des Sports Seignosse Landes

Animation proposée par la réserve naturelle de l’Etang noir à Seignosse Bourg.

Visite accompagnée proposée par la réserve naturelle de l’Etang noir à Seignosse Bourg.

Thème Les oiseaux des étangs

Dans les alentours de l’étang Blanc, l’étang d’Hardy et l’étang Noir, venez écouter et découvrir les oiseaux présents sur notre territoire, dans leurs différents habitats. A l’écoute des chants, en alerte sur les indices de présence, vigilant sur les critères de reconnaissance… vous pourrez voler de vos propres ailes dans le monde de l’ornithologie.

Horaires 8h à 10h30.

A partir de 6 ans.

Tarifs 6€ adulte ; 5€ de 6 à 16 ans ; gratuit pour les 6 ans.

RDV Maison d’accueil de la Réserve.

Réservation obligatoire auprès de la Réserve Naturelle au 05 58 72 85 76 ou animation.rn.etangnoir@gmail.com .

Réserve Naturelle de l’Etang Noir 600 Avenue du Parc des Sports Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 85 76 animation.rn.etangnoir@gmail.com

English : Visite guidée Les oiseaux des étangs

Event organized by the Etang Noir nature reserve in Seignosse Bourg.

Theme: Pond birds

