Visite guidée Les oiseaux pélagiques hivernants Office de Tourisme d’Arcachon MA.AT Arcachon

Visite guidée Les oiseaux pélagiques hivernants

Office de Tourisme d’Arcachon MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

L’hiver est sans nul doute la meilleure saison pour l’observation des oiseaux marins du Golfe de

Gascogne, tout particulièrement au gré des chenaux et passes qui traversent le Bassin. Abrité des tempêtes

et du frimas, ils y trouvent quiétude et proies en abondances. Belles et originales espèces que sont les

plongeons, vrais pingouins, guillemots et les déroutants canards pêcheurs nommés harles, parmi de plus

communs cormorans et grèbes. Une paisible contemplation de ces voyageurs au gré des flots à laquelle

vous êtes tous conviés!

Durée 2h .

Office de Tourisme d’Arcachon MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97 visites@arcachon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Les oiseaux pélagiques hivernants

L’événement Visite guidée Les oiseaux pélagiques hivernants Arcachon a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Arcachon