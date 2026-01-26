Visite guidée Les oiseaux pélagiques hivernants Office de Tourisme d’Arcachon MA.AT Arcachon
Visite guidée Les oiseaux pélagiques hivernants Office de Tourisme d’Arcachon MA.AT Arcachon samedi 14 février 2026.
Visite guidée Les oiseaux pélagiques hivernants
Office de Tourisme d’Arcachon MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
L’hiver est sans nul doute la meilleure saison pour l’observation des oiseaux marins du Golfe de
Gascogne, tout particulièrement au gré des chenaux et passes qui traversent le Bassin. Abrité des tempêtes
et du frimas, ils y trouvent quiétude et proies en abondances. Belles et originales espèces que sont les
plongeons, vrais pingouins, guillemots et les déroutants canards pêcheurs nommés harles, parmi de plus
communs cormorans et grèbes. Une paisible contemplation de ces voyageurs au gré des flots à laquelle
vous êtes tous conviés!
Durée 2h .
Office de Tourisme d’Arcachon MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97 visites@arcachon.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée Les oiseaux pélagiques hivernants
L’événement Visite guidée Les oiseaux pélagiques hivernants Arcachon a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Arcachon