VISITE GUIDEE LES ORIGINES Banyuls-sur-Mer
VISITE GUIDEE LES ORIGINES Banyuls-sur-Mer mardi 2 septembre 2025.
VISITE GUIDEE LES ORIGINES
Place Abel Pagès Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : 7 – 7 – 7
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-09-02 10:00:00
fin : 2025-09-24
Date(s) :
2025-09-02 2025-09-10 2025-09-24
Du Néolithique au Moyen Age. Sur les traces de nos ancêtres, des collines à la mer.
Rendez-vous au Puig del Mas sur le parking de la Place Abel Pagès (devant l’abri de la navette). Il est possible d’emprunter la navette municipale gratuite depuis le centre pour s’y rendre.
.
Place Abel Pagès Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 31 58
English :
From the Neolithic to the Middle Ages. In the footsteps of our ancestors, from the hills to the sea.
Meet at Puig del Mas on the Place Abel Pagès parking lot (in front of the shuttle bus shelter). You can also take the free municipal shuttle bus from the town center to get there.
German :
Vom Neolithikum bis zum Mittelalter. Auf den Spuren unserer Vorfahren, von den Hügeln bis zum Meer.
Treffpunkt: Puig del Mas auf dem Parkplatz der Place Abel Pagès (vor dem Wartehäuschen des Pendelbusses). Es ist möglich, den kostenlosen städtischen Pendelbus vom Zentrum aus zu benutzen, um dorthin zu gelangen.
Italiano :
Dal Neolitico al Medioevo. Sulle orme dei nostri antenati, dalle colline al mare.
Appuntamento a Puig del Mas nel parcheggio di Place Abel Pagès (di fronte alla pensilina del bus navetta). È anche possibile prendere la navetta comunale gratuita dal centro per arrivare a destinazione.
Espanol :
Del Neolítico a la Edad Media. Tras las huellas de nuestros antepasados, de la montaña al mar.
Encuentro en el Puig del Mas, en el aparcamiento de la plaza Abel Pagès (frente a la marquesina del autobús lanzadera). También puede tomar el autobús municipal gratuito desde el centro para llegar hasta allí.
L’événement VISITE GUIDEE LES ORIGINES Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-25 par OT DE BANYULS SUR MER