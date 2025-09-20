Visite guidée : Les personnages illustres de Palavas-les-Flots Phare de la Méditerranée Palavas-les-Flots

Visite guidée : Les personnages illustres de Palavas-les-Flots Phare de la Méditerranée Palavas-les-Flots samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée : Les personnages illustres de Palavas-les-Flots 20 et 21 septembre Phare de la Méditerranée Hérault

Gratuit. Réservation obligatoire par téléphone ou en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

‍♀️ Visite guidée – Figures emblématiques de Palavas-les-Flots

Partez à la découverte des figures emblématiques ayant marqué Palavas-les-Flots, qu’elles soient nées ici ou venues s’y attacher au fil du temps.

Au détour des rues et des anecdotes, laissez-vous guider à travers les lieux qui témoignent de leur passage et racontent l’histoire unique qu’elles ont tissée avec la commune.

Phare de la Méditerranée Place de la Méditerranée, 34250 Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie 04 67 07 73 34 https://www.ot-palavaslesflots.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ot-palavaslesflots.com/journees-europeennes-du-patrimoine-2025/jep-les-personnages-illustres-de-palavas-les-flots »}] Sans toucher au cachet si particulier de ce village de pêcheurs, le phare de la Méditerranée fait briller au loin, très loin les lumières de Palavas-les-Flots. Cet ancien château d’eau réhabilité accueille l’office de tourisme & des congrès, des espaces d’expositions et un site panoramique à 360° qui offre une vue inégalable sur le Golfe du Lion, les étangs montpelliérains et l’arrière pays languedocien. Au dernier étage, un restaurant panoramique tournant !

Journées européennes du patrimoine 2025

© OT Palavas – Erwan Desgrees du Lou