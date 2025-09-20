Visite guidée « Les petits secrets du musée » Musée Georges Borias Uzès

Visite guidée « Les petits secrets du musée » Musée Georges Borias Uzès samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée « Les petits secrets du musée » 20 et 21 septembre Musée Georges Borias Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Le musée regorge de trésors insoupçonnés… Lors de cette visite guidée, partez à la recherche des messages cachés, des objets mystérieux et des surprises dissimulées dans les armoires, coffres et recoins oubliés.

Une visite pleine de charme, idéale pour les esprits curieux et les amateurs d’histoires secrètes !

Musée Georges Borias Place de l’Evéché, 30700 Uzès, France Uzès 30700 Gard Occitanie 33466224023 https://uzesmusee.blogspot.com Depuis 1978, le musée est installé dans l’ancien palais épiscopal du XVIIe siècle, superbe bâtiment entre ville et garrigue. Les salles offrent un agréable parcours aux thèmes variés. Parc de stationnement. Gare desservie par les lignes de train en direction de Nîmes et Avignon.

© Musée Georges Borias, ville d’Uzès