Visite guidée les ports de Rochefort esplanade Pierre Soumet Rochefort
Visite guidée les ports de Rochefort esplanade Pierre Soumet Rochefort vendredi 5 septembre 2025.
Visite guidée les ports de Rochefort
esplanade Pierre Soumet Maison du curiste Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif réduit
avec la carte Privilège
Début : 2025-09-05 15:30:00
fin : 2025-09-05 17:00:00
2025-09-05 2025-10-21
Découvrez l’histoire du port marchand et du port de commerce.
esplanade Pierre Soumet Maison du curiste Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
English : Guided tour: the ports of Rochefort
Discover the history of the merchant and commercial port.
German : Geführte Tour: Die Häfen von Rochefort
Erfahren Sie mehr über die Geschichte des Handelshafens und des Handelshafens.
Italiano :
Scoprite la storia del porto mercantile e commerciale.
Espanol :
Descubra la historia del puerto mercante y comercial.
