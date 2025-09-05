Visite guidée les ports de Rochefort esplanade Pierre Soumet Rochefort

Visite guidée les ports de Rochefort esplanade Pierre Soumet Rochefort vendredi 5 septembre 2025.

Visite guidée les ports de Rochefort

esplanade Pierre Soumet Maison du curiste Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit

avec la carte Privilège

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05 15:30:00

fin : 2025-09-05 17:00:00

Date(s) :

2025-09-05 2025-10-21

Découvrez l’histoire du port marchand et du port de commerce.

.

esplanade Pierre Soumet Maison du curiste Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

English : Guided tour: the ports of Rochefort

Discover the history of the merchant and commercial port.

German : Geführte Tour: Die Häfen von Rochefort

Erfahren Sie mehr über die Geschichte des Handelshafens und des Handelshafens.

Italiano :

Scoprite la storia del porto mercantile e commerciale.

Espanol :

Descubra la historia del puerto mercante y comercial.

L’événement Visite guidée les ports de Rochefort Rochefort a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme Rochefort Océan