Visite guidée Les prémices de l’école d’architecture de Valence Journées européennes du Patrimoine Lycée la Providence Valence

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 10:30:00

2025-09-20

En accord avec le thème « Patrimoine architectural » des Journées européennes du Patrimoine découvrez les prémices de l’école d’architectures de Valence à la Chapelle des Trinitaires.

Lycée la Providence La Chapelle des Trinitaires Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

In keeping with the « Architectural Heritage » theme of the European Heritage Days, discover the beginnings of the Valence School of Architecture at the Chapelle des Trinitaires.

German :

Im Einklang mit dem Thema « Architektonisches Erbe » der Europäischen Tage des Denkmals entdecken Sie die Anfänge der Architekturschule von Valence in der Kapelle der Trinitarier.

Italiano :

In linea con il tema « Patrimonio architettonico » delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite gli inizi della Scuola di Architettura di Valence presso la Chapelle des Trinitaires.

Espanol :

Siguiendo con el tema « Patrimonio arquitectónico » de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra los inicios de la Escuela de Arquitectura de Valence en la Chapelle des Trinitaires.

