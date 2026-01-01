Visite guidée Les Quais de Romans se réinventent du quartier des Tanneurs à la Médiathèque Simone de Beauvoir Rendez-vous à la Maison du Mouton Romans-sur-Isère

Visite guidée Les Quais de Romans se réinventent du quartier des Tanneurs à la Médiathèque Simone de Beauvoir

Rendez-vous à la Maison du Mouton 5 Rue du Mouton Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 10:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31 2026-03-14

Au cours d’une visite guidée depuis le quartier des Tanneurs, flânez le long des quais jusqu’au chantier de la Médiathèque Simone de Beauvoir.

Suivez le cours de l’histoire de ce quartier jusqu’à ses aménagements les plus récents.

.

Rendez-vous à la Maison du Mouton 5 Rue du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Les Quais de Romans se réinventent du quartier des Tanneurs à la Médiathèque Simone de Beauvoir

On a guided tour from the Tanneurs district, stroll along the quays to the site of the Médiathèque Simone de Beauvoir.

Follow the history of this district through to its most recent developments.

L’événement Visite guidée Les Quais de Romans se réinventent du quartier des Tanneurs à la Médiathèque Simone de Beauvoir Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-21 par Valence Romans Tourisme