[Visite guidée] Les quatre éléments Dieppe

Place Louis Vitet Dieppe Seine-Maritime

En famille + 7/8 ans

Les quatre éléments sont à l’origine de toute vie et de toute activité humaine. Depuis la grande échelle jusqu’à l’échelle domestique, ils sont tour à tour subis, maîtrisés, transformés par la main de l’homme. Au long d’un parcours ludique, les enfants prennent conscience du lien entre une civilisation et son environnement. Dans la ville, étape par étape, ils sont amenés à expérimenter les éléments au travers de mini-ateliers ils les découvrent sous la forme d’énergie, de matériaux de construction ou encore d’ornementation. .

Place Louis Vitet Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79

