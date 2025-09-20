Visite guidée – Les recoins secrets du musée Musée national Adrien Dubouché Limoges

Visite guidée – Les recoins secrets du musée
20 et 21 septembre
Musée national Adrien Dubouché
Limoges, Haute-Vienne

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine

Peut-être saviez-vous que le musée avait été inauguré en 1900, conçu dès l’origine comme un écrin pour présenter des collections d’objets d’art. Mais saviez-vous qu’il dissimulait plusieurs lieux secrets ? Participez à cette visite pour tous les découvrir !

Activité gratuite, réservations sur place le jour J.

Effectif : 17 participants

© Musée national Adrien Dubouché