Visite guidée Les Reines de la ville d’eaux

Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif réduit

Entre 8 et 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 16:00:00

fin : 2026-02-26 17:30:00

Date(s) :

2026-02-26 2026-03-28

La Fée Vichéia, les soeurs Adelaïde et Victoire, Letizia Bonaparte, la Marquise de Sévigné, la Duchesse d’Angoulême, Coco Chanel…

Qu’elles soient, Princesses, Comtesses, 1ère femme pilote automobile… Elles ont toutes un point commun Vichy !

.

Vichy Destinations (Office de tourisme) +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

English :

La Fée Vichéia, the sisters Adelaïde and Victoire, Letizia Bonaparte, the Marquise de Sévigné, the Duchesse d?Angoulême, Coco Chanel?

Princesses, Countesses, the 1st woman racing driver? They all have one thing in common: Vichy!

