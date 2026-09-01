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Visite guidée  Les rendez-vous de la Pointe  Plogoff

lundi 14 septembre 2026 · Plogoff

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
lundi 14 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Pointe du Raz
Ville
29770 Plogoff
Département
Finistère
Tarif

Plogoff

Visite guidée  Les rendez-vous de la Pointe 

Pointe du Raz Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 14:00:00
fin : 2026-09-14 15:00:00

Date(s) :
2026-09-14

Comprendre un paysage d’exception, en famille.

Cette visite guidée invite petits et grands à découvrir les paysages spectaculaires de la Pointe du Raz et à comprendre ce qui fait la singularité de ce site emblématique du Finistère. Au fil du parcours, le guide décrypte la formation des falaises, l’influence des vents et des courants, ainsi que l’histoire humaine intimement liée à ce bout du monde. Anecdotes, observations et échanges rythment la visite, pensée pour être accessible et ludique. Une formule idéale pour une première approche du site, à partager en famille, entre terre et mer.

Départ du sémaphore (à 800 m du parking) Durée 1h   .

Pointe du Raz Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13 

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English :

L’événement Visite guidée  Les rendez-vous de la Pointe  Plogoff a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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