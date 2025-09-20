[Visite guidée] Les réserves du fonds patrimonial Médiathèque jean-Renoir Dieppe
Médiathèque jean-Renoir / 1 Quai Bérigny Dieppe Seine-Maritime
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte des réserves et laissez-vous surprendre par la richesse des collections qu’elles renferment.
Cette visite inédite sera également l’occasion d’admirer un document exceptionnel une lettre manuscrite d’Alain, Propos d’un Normand, évoquant les cerfs-volants à l’occasion du festival.
Une rencontre privilégiée avec l’histoire et la mémoire dieppoise. .
