[Visite guidée] Les réserves du fonds patrimonial Médiathèque jean-Renoir Dieppe

[Visite guidée] Les réserves du fonds patrimonial Médiathèque jean-Renoir Dieppe samedi 20 septembre 2025.

[Visite guidée] Les réserves du fonds patrimonial

Médiathèque jean-Renoir / 1 Quai Bérigny Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte des réserves et laissez-vous surprendre par la richesse des collections qu’elles renferment.

Cette visite inédite sera également l’occasion d’admirer un document exceptionnel une lettre manuscrite d’Alain, Propos d’un Normand, évoquant les cerfs-volants à l’occasion du festival.

Une rencontre privilégiée avec l’histoire et la mémoire dieppoise. .

Médiathèque jean-Renoir / 1 Quai Bérigny Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79 dvah@mairie-dieppe.fr

English : [Visite guidée] Les réserves du fonds patrimonial

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement [Visite guidée] Les réserves du fonds patrimonial Dieppe a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie