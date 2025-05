Visite guidée Les rives de la Baie un paysage en transformation – Le Bas Pays Barenton, 6 juillet 2025 15:00, Barenton.

Manche

Visite guidée Les rives de la Baie un paysage en transformation Le Bas Pays LE MONT SAINT-MICHEL, Parc de stationnement Barenton Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 15:00:00

fin : 2025-07-06 17:00:00

Date(s) :

2025-07-06

Partez à la découverte de l’incroyable équilibre entre nature et aménagements humains dans la baie du Mont Saint-Michel. Des digues aux polders, en passant par les prés-salés et le barrage du Couesnon, explorez les défis et les prouesses techniques déployés depuis des siècles pour habiter cet espace façonnés par les plus grandes marées d’Europe. Par Myriam Bierjon, guide-conférencière.

Départ devant l’entrée du Centre d’Information Touristique, face au départ des navettes, au Mont Saint-Michel.

Réservation obligatoire, places limitées.

Le Bas Pays LE MONT SAINT-MICHEL, Parc de stationnement

Barenton 50170 Manche Normandie patrimoine@avranches.fr

English : Visite guidée Les rives de la Baie un paysage en transformation

Discover the incredible balance between nature and human development in the Bay of Mont Saint-Michel. From dykes to polders, salt meadows and the Couesnon dam, explore the challenges and technical prowess deployed over the centuries to inhabit this area shaped by Europe’s highest tides. With guide Myriam Bierjon.

Departure from Mont Saint-Michel, in front of the Tourist Information Center, opposite the shuttle departure point.

Reservations essential, places limited.

German :

Entdecken Sie das unglaubliche Gleichgewicht zwischen Natur und menschlicher Nutzung in der Bucht von Mont Saint-Michel. Von den Deichen über die Polder, die Salzwiesen und den Couesnon-Staudamm erkunden Sie die Herausforderungen und technischen Meisterleistungen, die seit Jahrhunderten für die Bewohnung dieses von den größten Gezeiten Europas geformten Raums eingesetzt werden. Von Myriam Bierjon, Fremdenführerin und Referentin.

Start vor dem Eingang des Centre d’Information Touristique, gegenüber der Abfahrt der Pendelbusse, am Mont Saint-Michel.

Reservierung erforderlich, begrenzte Plätze.

Italiano :

Scoprite l’incredibile equilibrio tra natura e sviluppo umano nella baia di Mont Saint-Michel. Dalle dighe e dai polder ai prati salmastri e alla diga di Couesnon, esplorate le sfide e le abilità tecniche messe in campo nel corso dei secoli per fare di questa zona, plasmata dalle maree più alte d’Europa, la vostra casa. Con la guida Myriam Bierjon.

Partenza di fronte al Centro informazioni turistiche, di fronte alla partenza del bus navetta, a Mont Saint-Michel.

Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Espanol :

Descubra el increíble equilibrio entre naturaleza y desarrollo humano en la bahía del Monte Saint-Michel. Desde diques y pólderes hasta praderas saladas y la presa de Couesnon, explore los desafíos y las proezas técnicas desplegadas a lo largo de los siglos para hacer de esta zona, moldeada por las mareas más altas de Europa, su hogar. Con la guía Myriam Bierjon.

Salida frente a la Oficina de Turismo, frente al punto de partida del autobús lanzadera, en el Monte Saint-Michel.

Imprescindible reservar, plazas limitadas.

L’événement Visite guidée Les rives de la Baie un paysage en transformation Barenton a été mis à jour le 2025-05-26 par OT MSM Normandie BIT Ducey-les-Chéris