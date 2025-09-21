Visite guidée « Les rives du parc de Barbieux, évolutions urbaines et belles demeures » Parc Barbieux Roubaix

Visite guidée « Les rives du parc de Barbieux, évolutions urbaines et belles demeures » Parc Barbieux Roubaix dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée « Les rives du parc de Barbieux, évolutions urbaines et belles demeures » Dimanche 21 septembre, 10h00 Parc Barbieux Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Déambulation autour du parc Barbieux par les Amis du parc de Barbieux

Parc Barbieux Avenue Jean Jaurès et avenue Le Nôtre – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 65 31 90 [{« type »: « phone », « value »: « 06 45 88 19 55 »}] Tramway R, arrêt « Parc Barbieux »

Journées européennes du patrimoine 2025

Parc Barbieux © A. Loubry