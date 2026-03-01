Visite guidée Les Roches de Basseville Surgy Surgy

Visite guidée Les Roches de Basseville

Surgy Les Roches de Basseville Surgy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:00:00

fin : 2026-03-25 16:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Visite guidée des Roche de Basseville Sortie encadrée par deux guides, dont un du CEN (Conservatoire d’Espaces Naturels) Nous partagerons des informations sur le site, sa biodiversité et sa gestion Prévoir une tenue adaptée et de l’eau Gratuit RDV 15 mn avant sur le parking du site .

Surgy Les Roches de Basseville Surgy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté developpementdurable@cchnvy.fr

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English : Visite guidée Les Roches de Basseville

L’événement Visite guidée Les Roches de Basseville Surgy a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Clamecy Haut Nivernais