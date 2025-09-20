[Visite guidée] Les ruines du Château d’Arques Arques-la-Bataille

[Visite guidée] Les ruines du Château d’Arques Arques-la-Bataille samedi 20 septembre 2025.

[Visite guidée] Les ruines du Château d’Arques

Château d’Arques Arques-la-Bataille Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-21 11:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Découvrez les vestiges du Château d’Arques-la-Bataille, une forteresse du onzième siècle construite par Guillaume d’Arques, oncle de Guillaume le Conquérant.

Stratégiquement situé en hauteur, il a joué un rôle clé dans plusieurs conflits, notamment la guerre de Cent Ans et les guerres de Religion. En 1589, Henri IV y installe ses troupes pour remporter une victoire décisive contre la Ligue catholique, donnant son nom à la commune.

Gratuit

Réservation obligatoire sauvegardonschateaudarques@gmail.com

Lors de cette visite, explorez son donjon carré, ses remparts et fossés, et profitez d’un panorama exceptionnel sur la vallée. Un voyage fascinant à travers l’histoire normande vous attend ! .

Château d’Arques Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie sauvegardonschateaudarques@gmail.com

English : [Visite guidée] Les ruines du Château d’Arques

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement [Visite guidée] Les ruines du Château d’Arques Arques-la-Bataille a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie