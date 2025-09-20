[Visite guidée] Les ruines du Château d’Arques Arques-la-Bataille
Découvrez les vestiges du Château d’Arques-la-Bataille, une forteresse du onzième siècle construite par Guillaume d’Arques, oncle de Guillaume le Conquérant.
Stratégiquement situé en hauteur, il a joué un rôle clé dans plusieurs conflits, notamment la guerre de Cent Ans et les guerres de Religion. En 1589, Henri IV y installe ses troupes pour remporter une victoire décisive contre la Ligue catholique, donnant son nom à la commune.
Gratuit
Réservation obligatoire sauvegardonschateaudarques@gmail.com
Lors de cette visite, explorez son donjon carré, ses remparts et fossés, et profitez d’un panorama exceptionnel sur la vallée. Un voyage fascinant à travers l’histoire normande vous attend ! .
Château d’Arques Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie sauvegardonschateaudarques@gmail.com
