Visite guidée Les salons de l’hôtel de ville Place de la République Cherbourg-en-Cotentin dimanche 21 septembre 2025.

Place de la République Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Les salons de la mairie déléguée de Cherbourg Octeville, le grand salon, la rotonde, le salon de l’impératrice et ses décors sont inscrits aux Monuments Historiques, tout comme la cheminée de l’abbaye du Voeu dans la salle du conseil municipal.

Durée 1h30 conseillé à partir de 8 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin

Ouverture des réservations à partir du 9 septembre à 10h30.

Le lieu de rendez-vous sera indiqué après la réservation. .

Place de la République Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

