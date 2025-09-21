Visite guidée : les salons de l’hôtel de ville Office de tourisme du Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée : les salons de l’hôtel de ville Dimanche 21 septembre, 15h00 Office de tourisme du Cotentin Manche

Durée 1h, lieu de RDV communiqué pendant réservation.

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Les salons de la mairie déléguée de Cherbourg Octeville, le grand salon, la rotonde, le salon de l’impératrice et ses décors sont inscrits aux Monuments Historiques, tout comme la cheminée de l’abbaye du Voeu dans la salle du conseil municipal.

Office de tourisme du Cotentin 56 quai Caligny, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie

@CotentinUnique-AymericPICOT