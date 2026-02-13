Visite guidée : Les scientifiques de l’ombre, Musée Electropolis, Mulhouse

Visite guidée : Les scientifiques de l’ombre 15 février – 1 mars Musée Electropolis Haut-Rhin

Tarifs habituels du musée : Adulte : 11 € / Enfant (4 à 17 ans) : 6 € / Enfant (-4 ans) : Gratuit / Etudiant; Personne handicapée; Demandeur d’emploi; Enseignant; Comité d’entreprise : 9 € Famille (2 adultes et 2 enfants de 4 à 17 ans) : 28 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T14:30:00+01:00 – 2026-02-15T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-01T14:30:00+01:00 – 2026-03-01T16:30:00+01:00

Visite guidée « les scientifiques de l’ombre »

Une visite dédiée aux scientifiques peu mis en lumière ou oubliés qui ont pourtant largement contribué à la découverte de l’électricité et à qui l’on doit de nombreuses inventions dans ce domaine.

Hommes et femmes souvent éclipsés par d’autre plus célèbres. Assistants de grands hommes, détenteur d’un brevet déposé au mauvais moment… Retour sur des hasards qui ont écrit l’histoire.

Dates : mercredi 18 et 25 février ; vendredi 20 et 27 février ; dimanche 15 et 22 février et 1er mars. A 14h30, durée : 2h.

Visite guidée à partir de 12 ans (un accompagnateur obligatoire).

30 personnes par visite, dans la limite des places disponibles.

Réservation conseillée au 03 89 32 48 50

Un livret d’enquête « Les scientifiques de l’ombre », accessible dès 7 ans, est également disponible du 14 février au 1er mars, de 10h à 18h. Sans réservation, en libre accès.

Musée Electropolis 55 rue du Pâturage 68200 Mulhouse Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0389324850 »}]

Musée Electropolis – D. Schoenig