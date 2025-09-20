Visite guidée : Les secrets architecturaux du village de Biot Musée d’Histoire et de Céramique Biotoises Biot

Visite guidée : Les secrets architecturaux du village de Biot Musée d’Histoire et de Céramique Biotoises Biot samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée : Les secrets architecturaux du village de Biot Samedi 20 septembre, 10h00 Musée d’Histoire et de Céramique Biotoises Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

DÉPART DEVANT LE MUSÉE D’HISTOIRE ET DE CÉRAMIQUE BIOTOISES – RUE SAINT-SÉBASTIEN

Partez avec Laurent Quilici à la découverte des trésors du village, entre arches, calades et façades remarquables… Une promenade patrimoniale passionnante.

Musée d’Histoire et de Céramique Biotoises 9 Rue Saint Sebastien, 06410 Biot, France Biot 06410 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493655454 https://www.biot.fr/culture/musees-et-art/les-musees/musee-dhistoire-de-ceramique-biotoises [{« type »: « email », « value »: « evenements@biot.fr »}] Grâce à l’importance et à la qualité de ses gisements d’argile et de pierre à four, Biot devint le plus grand centre méditerranéen de fabrication de jarres. Au milieu du XVIIe siècle, on y dénombrait une quarantaine de poteries. Leur immense production fut largement exportée dans toute la Méditerranée et sur le continent américain. Le musée présente une importante collection de ces jarres dont la fabrication s’étale du XVIe au XIXe siècles. Peu à peu, la poterie biotoise évolua vers la céramique utilitaire, variée et décorative. Les fontaines d’intérieur XVIIIe et XIXe siècles) exposées au musée représentent parfaitement cet art à la fois populaire et raffiné.

DÉPART DEVANT LE MUSÉE D’HISTOIRE ET DE CÉRAMIQUE BIOTOISES – RUE SAINT-SÉBASTIEN

Ville de Biot