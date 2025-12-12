Visite guidée Les secrets cachés de la Basilique Alençon

Visite guidée Les secrets cachés de la Basilique

38 Rue aux Sieurs Alençon

Début : 2026-01-03 14:30:00

fin : 2026-01-03 15:30:00

2026-01-03

Pendant le mois de Décembre, venez découvrir ou redécouvrir la Basilique Notre-Dame d’Alençon. Consacrée Basilique en 2009, elle trône au cœur de la ville depuis le XIVème siècle. Percez les secrets des bâtisseurs et des architectes de l’époque pour comprendre la construction de ce joyau gothique fascinant. Les piliers, les voûtes ramifiées, les vitraux ou encore les nombreuses chapelles, regardez la Basilique comme vous ne l’avez jamais fait.

Gratuit sur réservation par téléphone au 02 33 80 66 33 contact@visitalencon.com

durée 1h

Rendez vous à l’Office de tourisme d’Alençon 38 rue aux Sieurs .

+33 2 33 80 66 33

