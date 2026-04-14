Visite guidée « Les secrets de la source », Domaine de Villarceaux, Chaussy

Visite guidée « Les secrets de la source » 25 avril – 22 août, certains samedis Domaine de Villarceaux Val-d’Oise

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:15:00+02:00

Fin : 2026-08-22T15:00:00+02:00 – 2026-08-22T16:15:00+02:00

Partez en quête des sources qui façonnent la partie basse du domaine !

Cette visite ludique et familiale avec guide conférencier invite petits et grands à découvrir l’origine de l’eau, ses usages à travers les siècles et son rôle actuel.

Entre exploration sensorielle et plongée dans l’histoire du site, les participants mènent l’enquête pour retrouver les sources les plus visibles, comprendre leur parcours et percer les secrets de ce patrimoine naturel essentiel.

Dans les jardins du domaine.

Adapté aux 4-10 ans.

Réservation obligatoire.

Domaine de Villarceaux 95710 Chaussy Chaussy 95710 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 67 74 33 https://www.villarceaux.iledefrance.fr/ [{« type »: « email », « value »: « domainedevillarceaux@iledefrance.fr »}] Situé au cœur du Parc naturel du Vexin français, le domaine de Villarceaux est un lieu géré par la Région Île-de-France à la fois classé « Monument historique » et labellisé « Jardin remarquable ». Ses attraits sont multiples : un manoir, un château et des jardins à visiter gratuitement, et de nombreux rendez-vous culture et nature gratuits à ne pas manquer d’avril à novembre. Au départ de Paris :

Soit prendre l’A14 ou l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais ;

Soit prendre l’A15 puis la N14, suivre la direction de Magny-en-Vexin, sortir à Vernon/Hodent et continuer sur la D86, direction Chaussy.

Au départ de Rouen :

Prendre l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais.

Le domaine de Villarceaux propose, les 25 avril, 25 juillet et 22 août 2026, de partir à la découverte de l’origine de l’eau, de ses usages à travers les siècles et de son rôle actuel.

© Les Amis de Villarceaux