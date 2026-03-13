Visite guidée Les secrets de l’illusion Musée du jouet Moirans-en-Montagne

Visite guidée Les secrets de l’illusion

Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 11:00:00

fin : 2026-04-20 11:30:00

Date(s) :

2026-04-06 2026-04-13 2026-04-20 2026-04-27

Visite guidée Les secrets de l’illusion de 11h à 11h30 au Musée du Jouet.

De la découverte à l’expérience manipulez les jouets optiques et laissez-vous surprendre par leurs effets visuels lors de cette visite guidée interactive. Tout public.

Inclus dans le billet d’entrée. Sans réservation. .

Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64

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English : Visite guidée Les secrets de l’illusion

L’événement Visite guidée Les secrets de l’illusion Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE