Visite guidée Les secrets de l’illusion Musée du jouet Moirans-en-Montagne
Visite guidée Les secrets de l’illusion Musée du jouet Moirans-en-Montagne lundi 6 avril 2026.
Visite guidée Les secrets de l’illusion
Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 11:00:00
fin : 2026-04-20 11:30:00
Date(s) :
2026-04-06 2026-04-13 2026-04-20 2026-04-27
Visite guidée Les secrets de l’illusion de 11h à 11h30 au Musée du Jouet.
De la découverte à l’expérience manipulez les jouets optiques et laissez-vous surprendre par leurs effets visuels lors de cette visite guidée interactive. Tout public.
Inclus dans le billet d’entrée. Sans réservation. .
Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64
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English : Visite guidée Les secrets de l’illusion
L’événement Visite guidée Les secrets de l’illusion Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE