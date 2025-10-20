Visite guidée les secrets de Mathurine au château du Clos Lucé Amboise

Visite guidée les secrets de Mathurine au château du Clos Lucé Amboise lundi 20 octobre 2025.

Visite guidée les secrets de Mathurine au château du Clos Lucé

2 Rue du Clos Lucé Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Lundi 2025-10-20 11:00:00

fin : 2025-10-31 12:00:00

2025-10-20 2025-10-28

Mathurine, la pétillante cuisinière de Léonard de Vinci, vous entraîne à la découverte de la vie quotidienne du plus grand artiste de l’Histoire. Son arrivée à Amboise, sa relation avec le roi François 1er, ses créations les plus folles… vous apprendrez mille et une anecdotes sur ce grand génie, tout en cheminant dans le château du Clos Lucé.

Visite dans le parc du château du Clos Lucé

Du lundi au vendredi à 11h et 14h15.

Tarif: 5 euros en supplément du droit d’entrée. A partir de 7 ans.

Inscription sur le site internet de l’office de Tourisme du Val d’Amboise. 5 .

2 Rue du Clos Lucé Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 09 28

English : Guided tour Mathurine’s secrets at the Chateau du Clos Luce

From February 10 to March 06, 2025, Mathurine, Leonardo da Vinci?s bubbly cook, takes you on a journey of discovery into the daily life of history?s greatest artist. His arrival in Amboise, his relationship with King François 1er, his wildest creations?

German :

Vom 10. Februar bis zum 6. März 2025 führt Sie Mathurine, die quirlige Köchin von Leonardo da Vinci, in den Alltag des größten Künstlers der Geschichte ein. Seine Ankunft in Amboise, seine Beziehung zu König François I., seine verrücktesten Kreationen und vieles mehr

Italiano :

Dal 10 febbraio al 6 marzo 2025, Mathurine, la frizzante cuoca di Leonardo da Vinci, vi accompagna in un viaggio nella vita quotidiana del più grande artista della storia. Il suo arrivo ad Amboise, il suo rapporto con il re Francesco I, le sue creazioni più ardite?

Espanol : Visita guiada del castillo de Clos Luce con Mathurine

Mathurine, la chispeante cocinera de Leonardo da Vinci, le lleva de viaje por la vida cotidiana del mayor artista de la historia. Su llegada a Amboise, su relación con el rey Francisco I, sus creaciones más salvajes..

