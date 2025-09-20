Visite guidée » Les secrets du centre historique de Gerzat » Centre ville Gerzat

Visite guidée » Les secrets du centre historique de Gerzat » 20 et 21 septembre Centre ville Puy-de-Dôme

Gratuit

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Embarquez pour une balade proposée par l’association Racines gerzatoises ! Vous y découvrirez le riche patrimoine historique de cette commune avec son église et ses fortifications, le tout entrecoupé d’anecdotes dont les membres seuls ont le secret…

Centre ville Place de la Liberté 63360 Gerzat Gerzat 63360 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « racinesgerzatoises63@gmail.com »}]

© Jean-Jacques Chatard – Ville de Gerzat