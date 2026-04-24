[Visite guidée] Les serres municipales Serres Municipales Dieppe
[Visite guidée] Les serres municipales Serres Municipales Dieppe samedi 23 mai 2026.
Dieppe
[Visite guidée] Les serres municipales
Serres Municipales /52 rue Montigny Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre des Bons Jours de Dieppe
Les jardiniers de la Ville vous ouvrent exceptionnellement leurs portes ! Présentation des différentes variétés de plantes vivaces et arbustes et explications des techniques de travail au centre de production horticole pour les massifs de la ville. .
Serres Municipales /52 rue Montigny Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 60 00
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English : [Visite guidée] Les serres municipales
L’événement [Visite guidée] Les serres municipales Dieppe a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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