[Visite guidée] Les serres municipales Serres Municipales Dieppe

Dieppe

[Visite guidée] Les serres municipales

Serres Municipales /52 rue Montigny Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre des Bons Jours de Dieppe

Les jardiniers de la Ville vous ouvrent exceptionnellement leurs portes ! Présentation des différentes variétés de plantes vivaces et arbustes et explications des techniques de travail au centre de production horticole pour les massifs de la ville. .

Serres Municipales /52 rue Montigny Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 60 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Visite guidée] Les serres municipales

L’événement [Visite guidée] Les serres municipales Dieppe a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie