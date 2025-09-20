Visite guidée «Les sous-sols du Château» Château de Lunéville Lunéville

Visite guidée «Les sous-sols du Château» 20 et 21 septembre Château de Lunéville Meurthe-et-Moselle

Réservation sur place, le jour J, au point d’accueil situé dans la cour d’honneur.

Chaque créneau est limité à 17 personnes.

Durée de la visite : 30 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T17:15:00 – 2025-09-21T17:45:00

Partez à la découverte des anciennes cuisines et de l’appartement des bains, des pièces richement décorées, destinées aux bains des rois et des nobles du château de Lunéville, lors d’une visite guidée.

Château de Lunéville Place de la 2eme Division de Cavalerie, 54300 Lunéville, France Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33383760475 https://chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr La seigneurie de Lunéville est la possession des ducs de Lorraine dès le XIIIe siècle. En 1702, le duc Léopold s’installe à Lunéville avec sa cour et reconstruit le château, de 1703 à 1723, sur les plans de Bourdiet, Dorbay et Boffrand. Des modifications intérieures ont lieu vers le milieu du XVIIIe siècle avec l’arrivée du roi Stanislas, qui y vit de 1737 jusqu’à sa mort en 1766.

Au XIXe siècle, des incendies en 1814 et 1849 entraînent d’importantes restaurations. Quelques travaux sont réalisés au XXe siècle, essentiellement sur les toitures et les balustrades. Actuellement, le château est réparti entre l’armée, les services administratifs et le musée municipal. Le château et le jardin Stanislas s’appellent dorénavant le château des Lumières et le parc des Bosquets.

