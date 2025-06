[Visite guidée] Les souterrains du château Musée de Dieppe Dieppe 19 juillet 2025 15:00

Seine-Maritime

[Visite guidée] Les souterrains du château Musée de Dieppe / Rue de Chastes Dieppe Seine-Maritime

Début : 2025-07-19 15:00:00

fin : 2025-07-19 16:30:00

2025-07-19

Que cachent les souterrains du château? Oubliettes? Passages secrets?

Le long des entrailles du château, suivez le.a guide sur les traces de la longue histoire du monument historique.

⏱️Durée 1h30.

Accès difficile, bonne chaussures et bonne condition physique

☎️Réservation obligatoire par mail museededieppe@mairie-dieppe.fr ou par téléphone au 02 35 06 61 99

⚠️Attention La réservation ne sera validée qu’après confirmation de la part du Musée.

Musée de Dieppe / Rue de Chastes

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 99 museededieppe@mairie-dieppe.fr

English : [Visite guidée] Les souterrains du château

What’s hidden in the castle’s underground passageways? Oubliettes? Secret passageways?

Follow the guide through the bowels of the château, following in the footsteps of this historic monument’s long history.

duration: 1h30.

Difficult access, good footwear and physical condition required

reservations required by e-mail: museededieppe@mairie-dieppe.fr or by telephone: 02 35 06 61 99

please note: Reservations will only be validated after confirmation from the Museum.

German :

Was verbirgt sich in den unterirdischen Gängen des Schlosses? Sind sie versteckt? Sind es geheime Gänge?

Folgen Sie dem Führer durch die Eingeweide des Schlosses, um die lange Geschichte des historischen Monuments zu erforschen.

dauer: 1,5 Stunden.

Schwieriger Zugang, gutes Schuhwerk und gute körperliche Verfassung

reservierung erforderlich per E-Mail: museededieppe@mairie-dieppe.fr oder telefonisch unter 02 35 06 61 99

??Achtung: Die Reservierung wird erst nach Bestätigung durch das Museum gültig.

Italiano :

Cosa nascondono i sotterranei del castello? Oubliette? Passaggi segreti?

Seguite la guida nelle viscere del castello per scoprire la lunga storia di questo monumento storico.

durata: 1h30.

Accesso difficile, buone calzature e buone condizioni fisiche

prenotazione obbligatoria via e-mail: museededieppe@mairie-dieppe.fr o per telefono al numero 02 35 06 61 99

nota bene: le prenotazioni non saranno confermate fino a quando non si riceverà la conferma dal Museo.

Espanol :

¿Qué esconden los pasadizos subterráneos del castillo? ¿Oubliettes? ¿Pasadizos secretos?

Siga al guía por las entrañas del castillo para descubrir la larga historia de este monumento histórico.

duración: 1h30.

Acceso difícil, buen calzado y buena condición física

imprescindible reservar por correo electrónico: museededieppe@mairie-dieppe.fr o por teléfono al 02 35 06 61 99

atención: las reservas no se confirmarán hasta haber recibido la confirmación del Museo.

L’événement [Visite guidée] Les souterrains du château Dieppe a été mis à jour le 2025-06-18 par Seine-Maritime Attractivité