Visite Guidée Les statues dans la ville

Avenue André Malraux Tours Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14 14:30:00

fin : 2026-02-14 16:00:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-03-28

Les statues peuplent l’espace public. Œuvres purement ornementales, allégoriques ou figurant des personnes illustres, elles évoquent l’histoire et l’identité de la Touraine. Sous la conduite d’un guide-conférencier, arpentez la ville à la découverte de ces différentes œuvres.

Les statues peuplent l’espace public. Œuvres purement ornementales, allégoriques ou figurant des personnes illustres, elles évoquent l’histoire et l’identité de la Touraine. Sous la conduite d’un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire, arpentez la ville à la découverte de ces différentes œuvres.

Cette visite est labelisée Ville d’Art et d’Histoire.

Réservation Obligatoire. Pas de réservation sur place. 12 .

Avenue André Malraux Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 70 37 37

English :

Purely ornamental, allegorical or depicting illustrious figures, these statues evoke the history and identity of Touraine. Under the guidance of a tour guide, take a stroll through the town to discover these different works of art.

German :

Statuen bevölkern den öffentlichen Raum. Sie sind rein ornamental, allegorisch oder stellen berühmte Personen dar und erinnern an die Geschichte und die Identität der Touraine. Entdecken Sie unter der Leitung eines Fremdenführers die verschiedenen Werke in der Stadt.

Italiano :

Puramente ornamentali, allegorici o raffiguranti personaggi famosi, evocano la storia e l’identità della Touraine. Sotto la guida di una guida turistica, passeggiate per la città alla scoperta di queste diverse opere d’arte.

Espanol :

Puramente ornamentales, alegóricas o representando a personajes célebres, evocan la historia y la identidad de Touraine. De la mano de un guía turístico, dé un paseo por la ciudad para descubrir estas diferentes obras de arte.

L’événement Visite Guidée Les statues dans la ville Tours a été mis à jour le 2025-07-13 par Tours Val de Loire Tourisme