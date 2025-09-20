Visite guidée : Les statues du Palais Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine Poitiers

Visite guidée : Les statues du Palais 20 et 21 septembre Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine Vienne

Gratuit. Réservation sur place le jour même.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:15:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T13:45:00

Les statues du Palais des Comtes de Poitou : gardiennes de pierre

Depuis des siècles, les statues du Palais veillent silencieusement sur ses murs…

Mais que racontent-elles ? D’où viennent-elles ? Quelle a été leur destinée ?

Venez découvrir leurs secrets, leurs origines et les histoires qu’elles murmurent encore aujourd’hui.

Visite traduite en Langue des Signes Française (LSF)

Le samedi 20 septembre à 13h15

Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine 1 place Alphonse Lepetit, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 75 32 16 64 https://www.lepalais.poitiers.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.lepalais.poitiers.fr/les-rendez-vous-annuels »}] Bienvenue au Palais de Poitiers ! Edifice emblématique de Poitiers, le Palais constitue l’un des plus remarquables ensembles d’architecture civile médiévale en France. Au fil des siècles, le Palais s’est transformé et permet aujourd’hui la lecture de toute l’Histoire de Poitiers, depuis l’époque gallo-romaine jusqu’au 20e siècle. Au-delà d’un monument à visiter, cet édifice fait aujourd’hui l’objet d’une réhabilitation, et reste ouvert au public pendant cette période de transition. Arrêt de bus « Place Lepetit » : lignes 1, 3, 11, 12, 15, 16, 17 et D

Se garer : parkings Carnot ou TAP

Journées européennes du patrimoine 2025

© Olivier Bertin