Visite guidée Les Streetart Balades La Rochelle
Visite guidée Les Streetart Balades La Rochelle dimanche 10 août 2025.
Visite guidée Les Streetart Balades
Le Gabut, Quartier Saint Nicolas et Centre-Ville La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-08-10
fin : 2025-11-12
Date(s) :
2025-08-10 2025-08-13 2025-08-22 2025-08-24 2025-09-10 2025-09-12 2025-09-28 2025-10-15 2025-10-26 2025-10-31 2025-11-12 2025-11-23 2025-11-28 2025-12-05 2025-12-10 2025-12-21
Les Streetart balades de Marguerite La Rochelaise
Balade pédestre de 2 heures dans les rues de La Rochelle à la découverte de l’Art urbain.
.
Le Gabut, Quartier Saint Nicolas et Centre-Ville La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 42 20 55 margueritelarochelaise@gmail.com
English : Guided tour -Streeart Balades
Marguerite La Rochelaise’s Streetart strolls
A 2-hour stroll through the streets of La Rochelle to discover urban art.
German : Führung Streeart Balades
Die Streetart-Spaziergänge von Marguerite La Rochelaise
Zweistündiger Spaziergang durch die Straßen von La Rochelle zur Entdeckung der Urban Art.
Italiano :
Passeggiate di streetart di Marguerite La Rochelaise
Una passeggiata di 2 ore per le strade di La Rochelle alla scoperta dell’arte urbana.
Espanol : Visita guiada Streeart Balades
Paseos Streetart de Marguerite La Rochelaise
Un paseo de 2 horas por las calles de La Rochelle para descubrir el arte urbano.
L’événement Visite guidée Les Streetart Balades La Rochelle a été mis à jour le 2025-08-01 par La Rochelle Tourisme