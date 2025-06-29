Visite guidée Les Streetart Balades La Rochelle

Visite guidée Les Streetart Balades

Le Gabut, Quartier Saint Nicolas et Centre-Ville La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Début : Mercredi 2025-08-10

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-08-10 2025-08-13 2025-08-22 2025-08-24 2025-09-10 2025-09-12 2025-09-28 2025-10-15 2025-10-26 2025-10-31 2025-11-12 2025-11-23 2025-11-28 2025-12-05 2025-12-10 2025-12-21

Les Streetart balades de Marguerite La Rochelaise

Balade pédestre de 2 heures dans les rues de La Rochelle à la découverte de l’Art urbain.

Le Gabut, Quartier Saint Nicolas et Centre-Ville La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 42 20 55 margueritelarochelaise@gmail.com

English : Guided tour -Streeart Balades

Marguerite La Rochelaise’s Streetart strolls

A 2-hour stroll through the streets of La Rochelle to discover urban art.

German : Führung Streeart Balades

Die Streetart-Spaziergänge von Marguerite La Rochelaise

Zweistündiger Spaziergang durch die Straßen von La Rochelle zur Entdeckung der Urban Art.

Italiano :

Passeggiate di streetart di Marguerite La Rochelaise

Una passeggiata di 2 ore per le strade di La Rochelle alla scoperta dell’arte urbana.

Espanol : Visita guiada Streeart Balades

Paseos Streetart de Marguerite La Rochelaise

Un paseo de 2 horas por las calles de La Rochelle para descubrir el arte urbano.

L’événement Visite guidée Les Streetart Balades La Rochelle a été mis à jour le 2025-08-01 par La Rochelle Tourisme