Visite guidée Les Trésors du Musée Musée national Adrien Dubouché Limoges

Visite guidée Les Trésors du Musée Musée national Adrien Dubouché Limoges dimanche 14 septembre 2025.

Visite guidée Les Trésors du Musée

Musée national Adrien Dubouché 8 Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 11.5 – 11.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14 2025-11-16

Terre cuite, grès, faïence et porcelaine partagent un point commun elles sont toutes composées d’argile et font donc partie de la grande famille des céramiques. À travers les trésors du musée, venez découvrir l’histoire de ce savoir-faire ancestral au fil des époques, des cultures et des continents. Cette visite fait partie des immanquables du musée.

Réservations conseillées sur cultival.fr.

Tarifs (droit d’entrée inclus)

Plein tarif 11,50 €

Tarif réduit 8,50 €

Gratuité du droit d’entrée 4 €

Effectif 20 participants .

Musée national Adrien Dubouché 8 Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

English : Visite guidée Les Trésors du Musée

German : Visite guidée Les Trésors du Musée

Italiano :

Espanol : Visite guidée Les Trésors du Musée

L’événement Visite guidée Les Trésors du Musée Limoges a été mis à jour le 2025-09-12 par SPL Terres de Limousin