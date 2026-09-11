Visite guidée Les trésors du musée Musée national Adrien Dubouché Limoges

Informations pratiques

Limoges

Visite guidée Les trésors du musée

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 11.5 – 11.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 10:30:00

fin : 2026-10-23 11:30:00

Date(s) :

2026-10-23 2026-11-28 2026-12-13 2026-12-27

Terre cuite, grès, faïence et porcelaine partagent un point commun elles sont toutes composées d’argile et font donc parties de la grande famille des céramiques. A travers les trésors du musée, venez découvrir l’histoire de ce savoir-faire ancestral au fil des époques, des cultures et des continents. Cette visite fait partie des immanquable du musée. Sur inscription. .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06 mnad@cultival.fr

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English : Visite guidée Les trésors du musée

L’événement Visite guidée Les trésors du musée Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin