Visite guidée « Les Trésors du musée » Musée du Hiéron Paray-le-Monial

Visite guidée « Les Trésors du musée » Musée du Hiéron Paray-le-Monial samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée « Les Trésors du musée » 20 et 21 septembre Musée du Hiéron Saône-et-Loire

Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Derrière son imposante construction, le musée du Hiéron se fait l’écrin d’une riche collection. Michèle Simonin, guide conférencière, vous propose une découverte de quelques trésors choisis du musée. De quoi vous donner envie de prolonger la visite.

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix, 71600 Paray-le-Monial, France Paray-le-Monial 71600 Le Colombier Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385817972 https://www.musee-hieron.fr Réalisé de 1888 à 1893 par l’architecte Noël Bion, le Hiéron est conçu autour du concept de musée eucharistique. L’architecture du bâtiment allie au classicisme du vocabulaire la modernité des techniques constructives, comme l’utilisation de la charpente métallique, conférant à l’édifice un certain éclectisme. De forme triangulaire, il se compose de quatre galeries à éclairage zénithal entourant une salle centrale octogonale. Le portail monumental est inscrit dans une travée composite surmontée d’un fronton cintré brisé à volutes et d’un fronton triangulaire. La grande salle, dite salle des Fastes, abrite trois peintures murales sur toiles marouflées, œuvres d’Hugo d’Alési.

Derrière son imposante construction, le musée du Hiéron se fait l’écrin d’une riche collection. Michèle Simonin, guide conférencière, vous propose une découverte de quelques trésors choisis du musée.…

© Musée du Hiéron