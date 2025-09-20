Visite guidée Les vestiges de l’atelier d’horlogerie de la Famille Jacquet Ferme-musée Grand’Combe-Châteleu Grand’Combe-Châteleu
Ferme-musée Grand'Combe-Châteleu 3 Lieu-dit Les Cordiers Grand'Combe-Châteleu Doubs
2025-09-20 10:00:00
2025-09-21 12:00:00
2025-09-20
Venez découvrir la ferme-musée de Grand’Combe-Châteleu qui abrite une pièce unique un petit atelier regroupant d’authentiques machines et outils ayant appartenu à la famille Jacquet, qui dirigeait une entreprise d’horlogerie dans le village jusqu’en 1984. Des vidéos d’époque, filmées par M. Jacquet lui-même, enrichissent la visite en plongeant le visiteur dans l’ambiance du travail horloger d’autrefois.
Deux visites guidées, samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 12h (sur réservation)
Ouverture du musée et visite autonome le week-end de 9h à 12h et de 14h à 19h
Buvette et petite restauration vous seront proposés sur place. .
+33 3 81 68 53 32 info@parcdoubshorloger.fr
