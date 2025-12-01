Visite guidée « Les villages au musée » la pierre de Constantine Musée Henri-Martin Cahors

Nombres de biens culturels conservés dans les collections du Musée Henri-Martin sont issus de villages et de sites archéologiques qui ne livrent plus rien de l’époque qui ont vu leur création et des bâtiments pour lesquels ils furent taillés et sculptés.

C’est donc auprès des objets eux-mêmes, dans les salles du Musée Henri Martin qu’il faut aller, pour approfondir nos connaissances des territoires d’où ils proviennent.

La pierre dite Constantine est un linteau architectural sculpté en bas-relief. Elle fut découverte en 1817 parmi les ruines d’une église Saint Sernin de Thézels dont il ne reste rien.

Le site livre trop peu pour justifier d’y consacrer une visite, c’est donc au Musée Henri-Martin que nous mènerons l’enquête.

Nous tenterons de faire parler cette œuvre pour en savoir plus sur les origines et le destin de Saint Sernin de Thézels, désormais rayée des cartes ainsi que sur cette période de l’antiquité tardive et du haut Moyen Age en bas-Quercy, mystérieuse par la rareté des sources qu’elle nous a livrés. L’archéologie saura-t-elle se montrer plus bavarde ?

Départ au musée Henri-Martin.

English :

Many of the cultural assets in the Henri-Martin Museum?s collections come from villages and archaeological sites that no longer reveal anything about the times in which they were created or the buildings for which they were carved and sculpted.

It is therefore the objects themselves, in the rooms of the Musée Henri Martin, that we must visit, to deepen our knowledge of the territories from which they originate.

German :

Viele der Kulturgüter, die in den Sammlungen des Henri-Martin-Museums aufbewahrt werden, stammen aus Dörfern und archäologischen Stätten, die nichts mehr über die Zeit, in der sie entstanden sind, und die Gebäude, für die sie gehauen und geschnitzt wurden, verraten.

Die Objekte selbst in den Räumen des Henri-Martin-Museums sind also der Ort, an dem wir unsere Kenntnisse über die Gebiete, aus denen sie stammen, erweitern können.

Italiano :

Molti degli oggetti culturali presenti nelle collezioni del Museo Henri-Martin provengono da villaggi e siti archeologici che non rivelano più nulla dell’epoca in cui sono stati creati o degli edifici per i quali sono stati scolpiti e intagliati.

È quindi agli oggetti stessi, nelle sale del Musée Henri Martin, che dobbiamo rivolgerci per approfondire la conoscenza dei territori da cui provengono.

Espanol :

Muchos de los objetos culturales de las colecciones del Museo Henri-Martin proceden de pueblos y yacimientos arqueológicos que ya no revelan nada sobre la época en que fueron creados o los edificios para los que fueron tallados y esculpidos.

Así pues, es a los propios objetos, en las salas del museo Henri Martin, a donde debemos acudir para profundizar en el conocimiento de los territorios de los que proceden.

