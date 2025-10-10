Visite guidée Les villas de la Digue et autres curiosités à l’arrière du poste de secours Hermanville-sur-Mer

Cette visite vous fera découvrir l’histoire de la villégiature, de l’art nouveau et de l’urbanisation du front de mer à la fin du XIXe siècle à travers la découverte des villas d’Hermanville-sur-Mer.

Cette visite guidée est animée par Laura Puech, médiatrice culturelle indépendante Musartdit

Visite limitée à 30 personnes.

En cas de mauvais temps, la visite est annulée. .

à l’arrière du poste de secours Place du Cuirassé Courbet Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie +33 6 41 38 18 82 musartdit@gmail.com

On this tour, you’ll learn about the history of holiday resorts, art nouveau and the urbanization of the seafront at the end of the 19th century, as you explore the villas of Hermanville-sur-Mer.

Bei dieser Führung lernen Sie anhand der Villen von Hermanville-sur-Mer die Geschichte der Villen, des Jugendstils und der Urbanisierung der Strandpromenade am Ende des 19. Jahrhunderts kennen.

In questo tour scoprirete la storia della località turistica, l’art nouveau e l’urbanizzazione del lungomare alla fine del XIX secolo, esplorando le ville di Hermanville-sur-Mer.

En este recorrido descubrirá la historia del lugar de vacaciones, el art nouveau y la urbanización del paseo marítimo a finales del siglo XIX, mientras explora las villas de Hermanville-sur-Mer.

