Visite guidée Les vitraux de la chapelle du Grand Séminaire AUDITORIUM puis Chapelle Besançon

AUDITORIUM puis Chapelle 20, Rue Mégevand Besançon
2026-03-21 14:30:00
2026-03-21
Une visite guidée unique autour des vitraux de la chapelle du Grand Séminaire, par Bénédicte Baudoin.
Comment apporter un stimulant moral aux jeunes séminaristes et offrir une atmosphère colorée propice au recueillement ? Pourquoi les vitraux de Félix Gaudin sont-ils si originaux ? Il choisit de représenter les étapes de la formation des élèves pendant leurs quatre années d’études au Grand Séminaire. Un ensemble unique de onze verrières qui mérite d’être connu. .
AUDITORIUM puis Chapelle 20, Rue Mégevand Besançon 25000
