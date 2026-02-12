Visite guidée l’escargot de Cendrey L’escargot de Cendrey Cendrey
Visite guidée l’escargot de Cendrey L’escargot de Cendrey Cendrey mercredi 1 juillet 2026.
Visite guidée l’escargot de Cendrey
L’escargot de Cendrey 8 rue Battenans Cendrey Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-07-01
En juillet et août, suivez Benjamin pour une visite immersive de l’exploitation, entre les champs de maraîchage et l’élevage d’escargots.
Les visites ont lieu tous les mercredis à 11h et à 18h, et se terminent par une dégustation d’escargots accompagnée d’un verre.
Visites uniquement sur réservations. .
L’escargot de Cendrey 8 rue Battenans Cendrey 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 33 30 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée l’escargot de Cendrey
L’événement Visite guidée l’escargot de Cendrey Cendrey a été mis à jour le 2026-02-10 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS