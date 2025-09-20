Visite guidée « L’Espagne des Dieuzaide » Musée Arts et Figures des Pyrénées Centrales Saint-Gaudens

Visite guidée « L’Espagne des Dieuzaide » Samedi 20 septembre, 10h00, 11h30, 14h30, 16h00 Musée Arts et Figures des Pyrénées Centrales Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

️ Visite guidée de l’exposition – L’Espagne des Dieuzaide

Découvrez la collection permanente du lieu, puis poursuivez votre visite avec l’exposition temporaire : 100 clichés pris entre 1950 et 2000, signés Jean et Michel Dieuzaide, dressent le portrait d’une Espagne authentique, sans mise en scène, saisie sur le vif.

Une immersion sensible dans le quotidien, les visages et les paysages d’une Espagne populaire, loin des clichés touristiques.

Musée Arts et Figures des Pyrénées Centrales 35 Boulevard Jean Bepmale 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie 05 61 89 05 42 Le musée est consacré aux évènements et productions remarquables du territoire. Le fleuron de l’industrie locale est la céramique dite de Saint-Gaudens/Valentine, dont le musée conserve la plus importante collection publique. Le peintre André Rixens (1848-1925) y est représenté par une collection de toiles.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Musee AFPC