Visite guidée L’Esprit des lieux CIAP Bayonne

Visite guidée L’Esprit des lieux

CIAP 7 Rue des Gouverneurs Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6.5 – 6.5 – 9.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

2025-12-23

Sous les voûtes d’une cave gothique ou dans les tribunes d’un historique trinquet, venez savourer la diversité du patrimoine culturel de Bayonne.

Hérité des cultures gasconne et basque, il est fait de jeux, de chants, de fêtes, de savoir-faire. L’esprit des lieux se révèle à vous… .

CIAP 7 Rue des Gouverneurs Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

