Visite guidée L’Esprit des lieux CIAP Bayonne

CIAP 7 Rue des Gouverneurs Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Sous les voûtes d’une cave gothique ou dans les tribunes d’un historique trinquet, venez savourer la diversité du patrimoine culturel de Bayonne.

Hérité des cultures gasconne et basque, et de son histoire portuaire et frontalière, il est fait de jeux, de chants, de fêtes, de savoir-faire. L’esprit des lieux se révèle à vous… .

