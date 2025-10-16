Visite guidée « L’esprit du zinc aux Ateliers Nectoux » Route de la Torte Dax

Venez découvrir, dans le quartier ouvrier de la Torte, les ateliers Nectoux, un des derniers de la profession en France, labellisés Entreprise du Patrimoine Vivant au savoir-faire ancestral et au talent fou…

Si pour certains, l’esprit de zinc consiste à s’accouder au comptoir d’un bar, pour la maison Nectoux, c’est tout un art… l’art du comptoir en zinc qu’elle pratique depuis bientôt 100 ans… Venez découvrir, dans le quartier ouvrier de la Torte, les ateliers Nectoux, un des derniers de la profession en France, labellisés Entreprise du Patrimoine Vivant au savoir-faire ancestral et au talent fou…

Dans le cadre de sa démarche écoresponsable et dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et des conditions d’hygiène optimales , l’Office de Tourisme vous invite à vous doter d’oreillettes avec prise jack (ou d’un casque avec prise jack). Pour les visiteurs qui ne possèdent pas cet indispensable outil, l’Office de Tourisme en propose à la vente dans sa boutique au prix de 1€. .

Route de la Torte RDV Place de la Torte Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

English : Visite guidée « L’esprit du zinc aux Ateliers Nectoux »

In the working-class district of La Torte, come and discover the Nectoux workshops, one of the last in the profession in France, labelled « Entreprise du Patrimoine Vivant » (Living Heritage Company), with their ancestral know-how and mad talent?

German : Visite guidée « L’esprit du zinc aux Ateliers Nectoux »

Im Arbeiterviertel La Torte befindet sich das Atelier Nectoux, eines der letzten seiner Art in Frankreich, das als « Entreprise du Patrimoine Vivant » (Unternehmen des lebendigen Kulturerbes) ausgezeichnet wurde und über althergebrachtes Know-how und verrücktes Talent verfügt

Italiano :

Nel quartiere popolare di La Torte, venite a scoprire le botteghe di Nectoux, una delle ultime del mestiere in Francia, insignita del marchio « Entreprise du Patrimoine Vivant » (impresa del patrimonio vivente) per il suo know-how ancestrale e il suo folle talento?

Espanol : Visite guidée « L’esprit du zinc aux Ateliers Nectoux »

En el barrio popular de La Torte, venga a descubrir los talleres de Nectoux, uno de los últimos de la profesión en Francia, galardonado con el sello « Entreprise du Patrimoine Vivant » (Empresa del Patrimonio Vivo) por su saber hacer ancestral y su talento loco..

