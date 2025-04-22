VISITE GUIDÉE L’ESSENTIEL DE BÉZIERS Béziers

Entre le pont Vieux et le pont Neuf Béziers Hérault

Au départ du Pont Vieux, c’est toute l’Histoire de Béziers qui se déroule. La visite présente l’essentiel de la Ville, des bords de l’Orb aux Allées Paul Riquet grâce à l’ascension de la Voie douce.

Réservation obligatoire, pas de billetterie sur place.

Cette visite est incluse dans notre offre City Card. Pour en bénéficier, réservez directement auprès de l’accueil, par téléphone au 04 99 41 36 36 ou dans nos Bureaux d’Information Touristique. .

Entre le pont Vieux et le pont Neuf Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36

English :

Departing from the Pont Vieux, the history of Béziers unfolds. The tour covers the essentials of the city, from the banks of the Orb to the Allées Paul Riquet, via the Voie douce.

Reservations essential, no ticket sales on site.

German :

Von der Pont Vieux aus lässt sich die gesamte Geschichte von Béziers verfolgen. Die Tour zeigt das Wesentliche der Stadt, von den Ufern des Orb bis zu den Allées Paul Riquet, dank des Aufstiegs auf dem Voie douce.

Reservierung erforderlich, kein Ticketverkauf vor Ort.

Italiano :

Partendo dal Pont Vieux, si ripercorre tutta la storia di Béziers. La visita copre la maggior parte della città, dalle rive del fiume Orb alle Allées Paul Riquet, passando per la Voie douce.

È indispensabile la prenotazione, non c’è biglietteria in loco.

Espanol :

Partiendo del Pont Vieux, se despliega toda la historia de Béziers. El recorrido abarca la mayor parte de la ciudad, desde las orillas del río Orb hasta las Allées Paul Riquet, pasando por la Voie douce.

Imprescindible reservar, no hay taquilla in situ.

