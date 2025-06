Visite guidée Let’s visit the Museum Muséum d’histoire naturelle La Rochelle 2 juillet 2025 07:00

Visite guidée découverte du muséum en anglais.

Visite en famille, à partir de 8 ans.

English : Guided visit Let’s visit the Museum

Discover the Museum’s key objects, the mansion and its history as well as the plant garden in this tour in partnership with the Tourist Office of La Rochelle.

German : Geführte Besuch Let’s visit the Museum

Entdecken Sie die Vorzeigeobjekte des Museums, das Stadthaus und seine Geschichte sowie den Pflanzengarten bei dieser Führung in Zusammenarbeit mit dem Fremdenverkehrsamt von La Rochelle.

Italiano :

Visita guidata del museo in inglese.

Visite per famiglie, dagli 8 anni in su.

Espanol : Visita guiada Let’s visit the Museum

Descubra los objetos clave del museo, la mansión y su historia, así como el jardín de plantas en esta visita en colaboración con la Oficina de Turismo de La Rochelle.

