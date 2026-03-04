Visite guidée Lever de soleil gourmand au Mézenc RDV au parking des Estables (devant l’office de Tourisme) Le Puy-en-Velay

Visite guidée Lever de soleil gourmand au Mézenc

RDV au parking des Estables (devant l'office de Tourisme) Place du Mézenc

Tarif : 24 EUR

Date :

Début : 2026-04-12 04:45:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-04-12 2026-04-19 2026-05-10 2026-05-17 2026-06-07 2026-06-21

Vous allez vivre l’ascension du mont Mézenc afin de profiter des premiers rayons du soleil sur le toit du territoire, encadrés par un accompagnateur en montagne ! Visite payante, sur inscription.

RDV au parking des Estables (devant l’office de Tourisme) Place du Mézenc Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 38 41 contact-tourisme@lepuyenvelay.fr

English :

Join a mountain guide as you climb Mount Mézenc to enjoy the first rays of sunshine on the roof of the region! Visit subject to charge and registration.

