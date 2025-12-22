Visite guidée L’évolution du port à travers les âges La Lieutenance

Quai de la Planchette Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 15:00:00

fin : 2026-04-03 17:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Découvrez l’histoire et l’évolution du port à travers le temps.

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Quai de la Planchette Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 67 11 60 lalieutenance@ville-honfleur.fr

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English : Visite guidée L’évolution du port à travers les âges La Lieutenance

The port through the ages

L’événement Visite guidée L’évolution du port à travers les âges La Lieutenance Honfleur a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Honfleur-Beuzeville